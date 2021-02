Hård kamp i första deltävlingen

Den tidigare "Idol"-tvåan Kadiatou har fått äran att inleda hela Melodifestivalkalaset. Glatt och fartfyllt lär det bli, trots den tomma arenan och den rumsliga distansen. Hennes peppiga poplåt "One touch" är som gjord för de kommersiella radiokanalerna. Bakom bidraget ligger bland andra låtskrivarveteranerna Joy Deb och Linnea Deb – duon skrev Måns Zelmerlöws Eurovisionvinnare "Heroes" 2015.

Paul Rey slog igenom för den svenska publiken i förra årets Melodifestival med hitlåten "Talking in my sleep". Tidigare har han arbetat internationellt med bland andra Snoop Dogg på låten "California dreaming", men nu tycks 28-årigen från Lund vara här för att stanna. Paul Rey-fans lär känna igen sig i årets bidrag "The missing piece": en minimalistisk och finstämd poplåt.