Hederos & Hellberg hand i hand mot ljuset

Hand i hand står de på omslaget, visserligen med mörkt vatten ända upp på låren men ändå som trygg bromance, och löfte i gryningen. "Tillsammans mot ljuset" heter titellåten och deras nya album. Duons förra skiva "Together in the darkness" kom för 20 år sedan och andades mer av ungdomlig nedstigning i mörkret. Två decennier senare är anslaget vemodigt men också ljusare.