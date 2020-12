Höga förväntningar sjunker snabbt

Det vilar ofta något sympatiskt över anspråkslösa filmproduktioner som jobbar lågskaligt och improvisatoriskt. Regissören Steven Soderbergh verkar ha ett behov av att varva storfilmer som "Contagion" och "Magic Mike" med mindre, mer excentriska filmer som "The laundromat" och nu "Let them all talk", som kanske landar närmare hans genombrott, den personliga, snackiga och realistiska "Sex, lögner och videoband" än en glansig "Oceans 11".