Ingen nominering till Danielson – Sköld kan vinna för bästa regi

Guldbaggenomineringarna är presenterade – och lite oväntat finns inte internationellt hyllade ”And the King Said, What a Fantastic Machine” – av Axel Danielson, Vittskövle, och Maximilien Van Aertryck – bland titlarna som kan vinna baggen för bästa dokumentär.