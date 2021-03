Ison utan Fille – "Kanske det sista jag gör"

Han bestämde sig för att ta en paus på obestämd tid. När producenten Miki Asante under hösten 2020 hörde av sig med idéer var Ison Glagow skeptisk till att sätta sig i en musikstudio igen – men när han väl hade bestämt sig gick det undan. En månad tog det för ep-skivan "Tronen" att bli klar, Isons första solosatsning.

– Jag såg upp till honom på ett mänskligt plan. Det finns de som har koll på all hans musik ord för ord, men det jag gillade var att han i intervjuer och låtar alltid ville pusha fram styrka. Vi kan alltid prestera lite bättre som människor, säger Ison Glasgow.

– Innan jag spelade in "Tronen" ville jag lämna musikvärlden för sig själv. Jag kan se nu att jag har fått upp ett flås, men vill jag in i studion? Inget är säkert, det här är kanske det sista jag spelar in någonsin, och i så fall är jag nöjd med det. Men man kan i alla fall säga att jag har mer lust att göra någonting, det är ett stort steg. Tidigare ville jag inte ens lyssna på musik.