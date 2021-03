Kevin Bacon i serie om rasistiskt Boston

I “City on a hill” spelar Kevin Bacon en korrumperad, kokainsniffande Boston-polis som befinner sig i ständig kamp med stadens svarte åklagare. Serien är baserad på verkliga händelser på 1990-talet och är ofta ganska våldsam och rå.

Kevin Bacon gör rollen som polisen Jack i "City on a hill", som utspelas i 1990-talets Boston.

Även om alla roller är fiktiva är själva historien i ”City on a hill” baserad på verkliga händelser i Boston på 1990-talet. Serien brukar, enligt Kevin Bacon, få beröm av tv-tittare som gillat Martin Scorseses och Sidney Lumets filmer och en tv-serie som ”The Wire”.

Under åren har Kevin Bacon gjort en rad uppmärksammade filmer, däribland den komiska skräckfilmen ”Hotet från underjorden” från 1990 som numera räknas som något av en kultfilm. I den spelade Kevin Bacon den avdankade cowboyen Val och är det någon rollfigur – förutom Jack i ”City on a hill” – som han skulle vilja göra igen är det just Val.