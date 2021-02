"Kommer vara pinsam tystnad hela tiden här"

Per Andersson och Pernilla Wahlgren laddar upp för att leda Melodifestivalens sista deltävling.

Per Andersson och Pernilla Wahlgren leder Melodifestivalen tillsammans med Christer Björkman.

– I vanliga fall är man programledare i sex veckor, nu ska vi få ut all den energin på en vecka, säger Per Andersson.

Melodifestivalens sista deltävling för i år närmar sig, och den här gången får Christer Björkman sällskap av Pernilla Wahlgren och Per Andersson. Under fredagens programledarpresskonferens beskriver duon sin kommande insats som "showig" och "musikalig".

– Vi är som Piff och Puff som irrar runt här i Globen och är exalterade. Vi vill maxa allting och gå "all in", säger Per Andersson.