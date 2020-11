Kul kroppsbytarskräckis

En seriemördare har börjat härja i staden Blissfield. Huvudpersonen Millie blir attackerad men precis när The Butcher, som han kallas, ska hugga henne med en antik kniv blir det blixt och dunder uppe i himlen och den enas personlighet far in i den andres kropp. Nästa morgon vaknar The Butcher upp i Millies hem, i hennes kropp, och försöker förstå vad som hänt. Och Millie vaknar upp i The Butchers hem, som får huset i ”Motorsågsmassakern” att se välstädat ut, och gallskriker när hon ser att hon nu befinner sig i en storvuxen mans kropp.