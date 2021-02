Kul och kitchig euro-sci-fi

Tre syskon från stammen Origines är huvudpersonerna i "Tribes of Europa".

"Tribes of Europa" utspelas i en estetiskt eklektisk framtid, där nationalstaterna har brutit samman. Folk lever utspridda i stammar med tillhörande image i en skala som spänner från "medeltida" till "Mad Max".

"Tribes of Europa" är en inte särskilt subtil kritik av brexit (här finns också ett vagt men tydligen mycket farligt "hot från öst" som lurar). Skaparen Philip Koch har nog kollat en del på "Game of thrones" när han knåpade ihop historien samt helt oblygt låtit sig inspireras av "The hunger games" till systern Livs story, valfritt Steven Spielberg-äventyr till lillebror Eljas och lite olika 1980-tals sci-fi-klassiker till storebrorsan Kianos öde.