Fakta

Årets alternativa pop: Ane Brun – "After the great storm"

Årets soul & r’n’b: Zikai – "Make you mine"

Årets hårdrock och metal: Dark Tranquillity - “Moment”

Årets låt: Victor Leksell - “Svag”

Årets nykomling: Mona Masrour

Årets specialpris: Per Sinding-Larsen

Årets musikvideo: Vedran Rupic – Salvatore Ganacci featuring Sébastien Tellier - “Boycycle”

Årets electro/dans: Off The Meds – “Off The Meds”

Årets producent: Oscar Holter och Max Martin

Årets barnmusik: Britta Persson – “Folk – Dikt och toner om personer”

Årets hiphop: Yasin – “98.01.11” och “More to life”

Årets hållbara artist: Stefan Sundström

Årets pop: Ana Diaz – “Tröst och vatten”

Årets jazz: Amanda Ginsburg – “I det lilla händer det mesta”

Årets rock: Hurula – “Jehova”

Årets klassiska: Jacob Kellermann & Christian Karlsen – “Rodrigo, Coll & Harden: Guitar Works”

Årets visa/singer-songwriter: Iiris Viljanen – “Den lilla havsfrun”

Årets folkmusik: Lena Jonsson Trio – “Stories from the outside”

Årets album: Victor Leksell – “Fånga mig när jag faller”

Årets hederspristagare: Eva Dahlgren

Årets dansband: Martinez – “Bubbelgum”

Årets textförfattare: Ana Diaz – “Tröst och vatten”

Årets kompositör: Ane Brun

Årets artist: Victor Leksell