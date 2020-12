Meghan Trainor både gasar och bromsar

Meghan Trainor, stjärnan bakom megahitten "All about that bass", både gasar och bromsar på "A very Trainor Christmas". Den amerikanska sångerskans julskiva blandar traditionella örhängen som "White Christmas" och "Winter wonderland" med nyskrivna låtar präglade av genrer som disco, r'n' b och country. Det är genomgående hejigt, lite äppelkäckt och väl eklektiskt ibland – men gjort med gott humör och hjärta.