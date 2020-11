Miley Cyrus flirtar med rock – på riktigt

Att hon flirtar med rock är inget nytt – hon har tidigare gjort uppmärksammade covers på såväl Metallica som Nine Inch Nails. Gästspelare som Joan Jett och Billy Idol sätter tonen för "Plastic heart" som andas retrorock med en nästan övertaggad Cyrus som sjunger som om livet hängde på det. Hon har alltid varit som bäst när hon blandat sin pop med skitigare inslag men på "Plastic heart" tar hon det hela ett steg längre och lägger in en djurisk energi i varje låt.

Flera låtar sticker ut: Drabbande "High" avviker något från rockspåret och andas country, men den är å andra sidan helt otrolig. Singeln och Dua Lipa-samarbetet "Prisoner" är en perfekt retrojuvel och "Angels like you" låter som vilken powerballad från 80-talet som helst. Som en bonus finns också Cyrus uppmärksammade covers på The Cranberries "Zombie" och Blondies "Heart of glass" och hon gör banne mig båda bättre än originalen.