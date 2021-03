Molly Sandén om Grammychansen: "Overkligt"

Bland 22 "svensk"-nomineringar på årets upplaga av Grammygalan finns schlagereposet "Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga". Molly Sandén ger röst åt filmens kvinnliga huvudroll.

Molly Sandén ger röst åt den kvinnliga huvudpersonen i "Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga", som Grammynominerats.

En av dem gäller musiken till den amerikanske komikern och regissören Will Ferrells bombastiska Eurovisionorgie "Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga" – som nominerats i kategorin Music for Visual Media.