Mycket monster för pengarna

Ett monster med mytiska förtecken plus en storstad, redo att förgöras. Den gamla succéformeln räcker inte långt i den så kallade Monsterverse-serien, som nu maxar och går in på fjärde varvet.

Bristen på monster innebar ofta ett förfärligt trist fokus på mänskliga problem. Minns Kyle Chandlers plågade pappauppsyn i "Godzilla II: King of the monsters". En god nyhet i den här filmen är att just plågad pappauppsyn är minimerad till två scener och att andel monster per minut är större än någonsin.