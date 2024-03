Christoffer Karlssons No Tears kan vinna för bästa rockalbum på Manifestgalan.

Foto: Mikey Lennartsson

På torsdag, 7 mars, firas Manifest, Svenska Oberoende Musikproducenters gala som brukar kallas årets händelse i Indiemusiksverige. Platsen är Arbis i Norrköping, och den som skrollar listan hittar mycket nytt, kanske obekant – men också flera redan starkt etablerade akter: The Hives, Sarah Klang, Moonica Mac, Jelassi, Marit Bergman, Moneybrother, Sölvesborgsfödda Nicole Sabouné ...

Fint sammanhang där också Christoffer Karlsson, känd som frontman i The Dahmers, dyker upp i kategorin bästa rock.

Inte med garagerockfavoriterna från Kristianstad/Bromölla – i stället är det ”Heart Shaped Eyes”, debuten med soloprojektet No Tears som tar Karlsson till galarummet. Eller – egentligen inte, för artisten hade redan andra planer: Ett Dahmers-gig i Uppsala.

Christoffer Karlsson har i en tidigare intervju med Kb/NSk berättat hur No Tears kom till, som ett sidoprojekt till The Dahmers: ”Det jag framförallt brinner för är att skriva låtar, och efter ett tag hade jag samlat på mig en ganska stor hög med sånt som inte kändes helt rätt för The Dahmers.”