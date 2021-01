Noel Gallagher dammar av outgivna Oasis-låtar

Noel Gallagher planerar att spela in 14 outgivna Oasis-låtar, skriver Contactmusic.

Det är i den brittiska podcasten "Funny how?" som den 53-årige artisten berättar om sina planer. Han förklarar att de aktuella låtarna under åren har "fallit bort" i arbetet med olika Oasis-projekt och att han nu har grävt fram dem för att spela in och ge ut dem.