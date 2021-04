Triss i Oscars för ”Nomadland”

Fakta

Bästa film: "Nomadland".

Bästa regi: Chloé Zhao ("Nomadland").

Bästa kvinnliga skådespelare: Frances McDormand ("Nomadland").

Bästa manliga skådespelare: Anthony Hopkins ("The father").

Bästa manliga biroll: Daniel Kaluuya ("Judas and the black Messiah").

Bästa kvinnliga biroll: Youn Yuh-Jung ("Minari").

Bästa originalmanus: "Promising young woman".

Bästa manus efter förlaga: "The father".

Bästa internationella film: "En runda till" (Danmark).

Bästa animerade långfilm: "Själen".

Bästa låt: "Fight for you" ("Judas and the black Messiah").

Bästa originalmusik: "Själen".

Bästa klippning: "Sound of metal", Mikkel E.G. Nielsen

Bästa kostym: "Ma Rainey's black bottom".

Bästa makeup: "Ma Rainey's black bottom".

Bästa foto: "Mank".

Bästa scenografi: "Mank".

Bästa specialeffekter: "Tenet".

Bästa ljud: "Sound of metal".

Bästa dokumentärfilm: "Bläckfisken och jag".

Bästa kortfilm: "Two distant strangers".

Bästa animerade kortfilm: "If anything happens I love you".

Bästa dokumentärkortfilm: "Colette".