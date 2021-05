Öppet slut i ”Line of Duty”

Det ryktas att den sjätte omgången av den brittiska kriminalserien ”Line of duty” är den sista – och seriens slut kan också tolkas som såväl en avslutning som en möjlighet till en fortsättning.

Den sjätte säsongen av den brittiska serien "Line of duty" med bland andra Vicky McClure och Kelly Mcdonald har premiär på SVT Play.

Serieskaparen Jed Mercurio får gärna sätta sig och skriva en fortsättning på berättelsen om den brittiska antikorruptionsenheten AC-12. Om han nu hinner – upptagen som han är med att bland annat skriva en fortsättning på ”Bloodlands”, den utmärkta serie som just nu går att streama på C More.