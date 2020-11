Öppnar för återförening av Gyllene Tider

Per Gessle släpper ett akustiskt album på svenska – och lämnar samtidigt en dörr på glänt för en eventuell Gyllene Tider-återförening. ”Det blir väl så att vi kommer in med rullator om 20 år och sjunger 'När vi två blir en'”, säger han.

Per Gessle har fullt upp. Nu släpper han ”Gammal kärlek rostar aldrig”, och nästa år är det dags för ett popalbum på engelska. ”Jag gillar att ha grejer att göra. Vad ska man göra annars, sitta framför Netflix och äta jordnötter?”, säger han.

Det började egentligen med att Per Gessle jobbade på en engelsk popplatta med riktigt mycket upptempo. Sådant som ingen i hans ålder gör längre, konstaterar 61-åringen.

Men så kom rastlösheten, som ofta griper tag i honom. Han skrev den akustiska låten "Pappa" tidigare under året, sedan "Mamma".

– Jag hoppar runt. Om jag jobbar med "Gyllene" blir jag utled på det, och så måste jag in i syntvärlden, när jag är utled på det vill jag göra någonting akustiskt, säger Per Gessle.

Den engelska upptempoplattan kommer först nästa år, under coronasommaren gjorde han i stället som så många andra artister: grävde i arkiven. Flera låtar fick nytt liv och det blev till slut ett helt album, "Gammal kärlek rostar aldrig".

– Jag hittade hur mycket som helst som var rätt kul, låtar jag inte har spelat in tidigare, sådant som jag har spelat in i hemska versioner på 80-talet, och annat som hade en kvalitet och en temperatur som jag gillade, men där jag fick skriva om texten, säger Per Gessle.