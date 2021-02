Öronbedövande heavy metal och den stora tystnaden

Riz Ahmed gör en fenomenal – Golden Globe-nominerad – rolltolkning i "Sound of Metal".

Med hjälp av goda krafter hittar Ruben och Lou ett lantligt rehabcenter. Han flyttar ytterst motvilligt in, Lou flyttar lika motvilligt hem till sin pappa.

Riz Ahmeds Golden Globe-nominering i veckan – lika väntad som rättvis.Det borde finnas mer att hämta under galasäsongen.

Darius Marders regidebut har börjat i en tio år gammal vänskap med Derek Cianfrance. De träffas i samtal efter Cianfrances framgångar med ”Blue Valentine” (Ryan Gosling & Michelle Williams), senare bjuds Marder in som medförfattare till ”The Place Beyond the Pines” (Gosling & Bradley Cooper).