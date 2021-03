Ospännande om förfalskad konst

"The last Vermeer" handlar om krigsbrott och förfalskad konst. Tråkigt nog känns hela filmen som kalkerad av en bättre film – utan att nyanserna hängde med.

Alla talar amerikanska, inte minst Guy Pearce, som spelar den holländske konstnären Han Van Meegeren i "The last Vermeer".

I inledningen av "The last Vermeer" framstår det ändå som att livet har lett mot van Meegeren. Under kriget har han uppenbarligen tjänat stora pengar och bjudit på storslagna fester, dit även tyskar har varit bjudna. Tre veckor efter krigsslutet börjar dock misstänkta nazi-kollaboratörer skjutas på gatorna och när det kommer fram att självaste Hermann Göring har köpt en Vermeer-tavla till rekordpris av Han van Meegeren fängslas han.