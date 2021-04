Otäck, plågsam – nödvändig

Vad sägs om en fyra timmar lång redogörelse för rasismens och folkmordens historia, en tv-serie som i explicita bilder skildrar mord och övergrepp under decennierna?

Raoul Peck guidar tittaren genom århundraden av rasism och folkmord i "Exterminate All The Brutes".

Det är det Raoul Pecks dokumentärserie ”Exterminate All The Brutes” handlar om. Den är otäck, plågsam – och alldeles nödvändig.

Peck, som tidigare har regisserat bland annat dokumentären ”I am not your negro”, har tagit seriens namn från Sven Lindqvists bok ”Utrota varenda jävel”. Lindqvist, som avled härom året, står också som en av seriens skapare och han förekommer några gånger i stillbilder.