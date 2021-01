Pandemianpassade nyheter i vårens tv

TV4/C More:

"Bert" – Komediserie baserad på bokserien om Bert Ljung. Premiär under våren.

"Try hard" – Serie i åtta delar som följer rollfiguren Sebastians kamp för att bli en e-sportmästare. Premiär senare i vår.

"Thunder in my heart" – Artisten och skådespelaren Amy Deasismont är manusförfattare till den här dramakomedin om att växa upp. Premiär senare i vår.

Discovery Plus:

"Ensam i vildmarken" – Svensk version av överlevnadsserien "Alone". Premiär i vår.

"Den stora hälsoresan 2" – sex folkkära profiler ska komma i form med träningsprogrammet "16 weeks of hell". Premiär i vår.

"Welcome to Utmark" – Norsk komediserie om en småstad i norr. Premiär någon gång under året.