"Public service" lämnar tonåren

För många trogna "Godmorgon, världen!"-lyssnare är det särskilt nio minuter av programmet som är höjdpunkten. Det är då gänget bakom satirinslaget "Public service" i P1 träder in och levererar humoristisk politisk satir kring veckans hetaste händelser. Det har de gjort i 20 år, och nästa veckas sändning markerar just detta.

– Jag är fruktansvärt imponerad av båda två som hela tiden är tvungna att uppdatera sig och lära in nya röster, ibland med väldigt, väldigt kort varsel. Den andra nyckeln är att vi under åren har utvecklat en balans mellan politisk analys och en viss "craziness", säger han.

– Vi har utvecklat en sorts organisk metod för hur vi kläcker idéer och skriver manus, och har förtroende för varandras förmåga att tolka de gemensamma idéerna. Det är absolut det roligaste och mest utvecklande kreativa samarbete som jag har haft just när det gäller manusskrivande. Lennon/McCartney är en väldigt hybrisartad jämförelse, men det ligger nåt i den, säger han och skrattar.

– Några små blinkningar blir det och vi kanske tittar tillbaka lite grand. Men samtidigt är det ändå "business as usual", och det är ju väldigt roligt att det har fått vara just "business as usual" i 20 år, säger Blix.