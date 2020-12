Robbie Williams startar nytt band

Robbie Williams har ett nytt band på gång. Den forne Take That-stjärnan berättar under en livesändning på Instagram att han slår sig ihop med de australiska producenterna och låtskrivarna Flynn Francis och Tim Metcalfe.

"Litet projekt jag har med mina kompisar Flynn Francis och Tim Metcalfe. Vi startar ett band, hörni. Det kommer alltså att komma låtar som inte går under namnet Robbie Williams", säger Williams i sändningen.

Han avslöjar även att han skrivit några nya låtar tillsammans med tidigare Take That-kollegan Gary Barlow.

Robbie Williams slog igenom med Take That i början av 90-talet och inledde därefter en solokarriär med framgångsrika hits som "Angels", "Rock dj" och "Kids". Hans senaste album, julskivan "The christmas present", kom i fjol.