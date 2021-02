Ruben Östlund gör flygplansdrama härnäst

Just nu sitter Ruben Östlund och klipper sin film "Triangle of sadness" med siktet inställt mot Cannes. Men nästa film finns redan i tankarna. ”Det börjar med att vi vet att planet kraschar. Alla dör”, säger han till TT.

Ruben Östlunds film, "Triangle of sadness", håller på att färdigställas och ska få premiär under 2021. Men regissören, som är hedersgäst på Göteborgs filmfestival, är redan i färd med att planera för nästa film.

I en intervju med Variety berättar Ruben Östlund att han blivit inspirerad av Aldous Huxley’s dystopiklassiker "Du sköna nya värld" och nu är i ett tidigt utvecklingsstadium av filmen "The entertainment system is down". För TT utvecklar han handlingen: