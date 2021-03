Sju filmtips under Tempo-festivalen

”Men who sing” visas under festivalen.

"Imads barndom": Efter två år i fångenskap hos IS befrias yazidiska Ghazala och hennes två små barn. Men fyraårige Imad är agressiv och intresserar sig för att stena kaniner och halshugga hundar. Filmskaparen Zahavi Sanjavi har följt familjen och Imads väg mot en mer normal barndom. Visas den 9 mars.

"Men who sing" – I 70 år har Dylan Williams 90-åriga pappa sjungit i en manskör och sedan hans fru gick bort har kören blivit allt viktigare. Filmen följer männen och deras försök att värva nya medlemmar så att kören kan leva vidare. Visas den 11 mars.

"Downstream to Kinshasa" – I Kisangani skördade det kongolesiska sexdagarskriget tusentals offer. 18 år senare beger sig en grupp krigsskadade personer till huvudstaden för att uppvakta regeringen med en begäran om ett sedan länge utlovat stöd. Visas den 8 mars.

"Once upon a time in Venezuela" – I den lilla fiskebyn Congo Mirador har husen byggts på pålar i vattnet, men när vattennivån sjunker försämras möjligheterna att bo kvar. Grannarna sitter i krismöten – och försöker göra allt för att rädda den lilla byn. Visas den 12 mars.