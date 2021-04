Skarsgård spelar Salming i ny serie

Valter Skarsgård spelar huvudrollen i serien, som handlar om hur Börje Salming på 1970-talet flyttade över Atlanten och bokstavligen slog sig in i den hårdföra hockeyligan. "The king" själv, som han kallades under sin tid i Kanada, känner sig hedrad, säger han i ett pressmeddelande.