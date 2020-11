Stilla och majestätisk – allt annat stängs utanför

Oktober 2019: Nick Cave släppte ett nytt album – ”Ghosteen” – med The Bad Seeds. Runt hörnet: 33 europeiska turnédatum, med början i april 2020, följt av en USA-resa under hösten.

Så var det tänkt. Så blev det aldrig. Pandemin tystade livescenen och Cave skapade ett annat publikmöte. I juni satte han sig vid flygeln i Alexandra Palace's West Hall, London, och gav en enmansföreställning som kanske blev den mest intima, och samtidigt mest högtidliga, under en 40-årig karriär?

För Cave är detta finalen på en trilogi som tidigare gett publiken ”20,000 Days on Earth” (2014) och ”One More Time with Feeling” (2016) – vilket i sig inte betyder att du måste ha varit med på hela resan. ”Idiot Prayer” lyser av egen kraft, i närkontakt med en berättare som laddar varje ord och varje frasering med poetisk skönhet, vemod och sorg.