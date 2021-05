Sverige – "hjälten i Eurovision"

Fakta

Sverige: "Voices" – Tusse

Låtskrivare: Linnea Deb, Joy Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Anderz Wrethov

Malta: "Je me casse" – Destiny

Låtskrivare: Amanuel Dermont, Malin Christin, Nicklas Eklund, Pete Barringer

Cypern: "El diablo" – Elena Tsagrinou

Låtskrivare: Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Laurell Barker, Oxa, Thomas Stengaard

San Marino: "Adrenalina" – Senhit

Låtskrivare: Joy Deb, Linnéa Deb, Thomas Stengaard, Suzi P, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt

Irland: "Maps" – Lesley Roy

Låtskrivare: Philip Strand, Emelie Eriksson, Lesley Roy, Lukas Hällgren

Polen: "The ride" – Rafal

Låtskrivare: Thomas Karlsson, Joakim Övrenius, Johan Mauritzson, Clara Rubensson

Österrike: "Amen" – Vincent Bueno

Låtskrivare: Tobias Carshey, Ashley Hicklin, Jonas Thander

Bulgarien: "Growing up Is getting old" – Victoria

Låtskrivare: Victoria Georgieva, Maya ”Rallie” Nalani, Oliver Björkvall, Helena Larsson