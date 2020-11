Swift bäst när fansen får bestämma

Taylor Swift vann igen och The Weeknd dök upp med ansiktet invirat i bandage. Och så vann Justin Bieber för årets countrylåt. Det blev de stora rubrikerna under årets American Music Awards.

Det är sjätte gången sångerskan vinner priset som årets artist men till skillnad från flera andra pristagare valde Swift att i år inte delta på plats och tackade i stället för sina priser via videolänk.

Inför galan hade The Weeknd och Roddy Ricch flest nomineringar, åtta, och det var också The Weekend som fick ta emot det allra första priset när hans "After hours" utsågs till bästa soul och r&b-album. Kanadensaren vann sedan även pris för såväl årets manliga artist som årets låt, "Heartless", inom soul och r&b.