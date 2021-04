Timbuktu släpper nytt – efter fem år

Efter hela fem år släpper Jason "Timbuktu" Diakité ett nytt studioalbum. Det var också först under det senaste årets pandemipaus som den svenske rapartisten återigen hittade lusten att skriva.

– När min förra platta kom kände jag på mig att det skulle dröja till nästa – men jag kunde inte för mitt liv tro att det skulle ta så här lång tid. Jag var helt enkelt inte sugen på att skriva låtar, men under de senaste åren har lusten kommit tillbaka – och när pandemin slog till hittade jag min första tillflyktsort i att skriva rapverser, säger han.

"Viva" framfördes under den tredje deltävlingen av årets Melodifestival, där Jason Diakité tillsammans med Christer Björkman delade på programledarjobbet – efter att under årens lopp ha tackat nej till uppdraget ett flertal gånger.

För en tid sedan fick han uppdraget att översätta verket "The hill we climb" av den amerikanska spoken word-poeten Amanda Gorman – som väckte stor uppmärksamhet vid presidentinstallationen i Washington i januari. Och att översätta dikten, som på svenska fått titeln "Berget vi bestiger", innebar en hel del utmaningar, enligt Jason Diakité.

Under det gångna året har Jason Diakité, utöver låtskrivande och översättande, även startat den engelskspråkiga podden "This moment" tillsammans med stjärnkocken Marcus Samuelsson, som bor i New York.