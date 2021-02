Tredje deltävling med storslagna refränger

Genom åren har Charlotte Perrelli uträttat mer än vad de flesta kan drömma om i tävlingens sammanhang. Och om man får tro budskapet i hennes bidrag "Still young" har La Perrelli fortfarande mycket kvar att ge. Bidrag nummer ett är en bombastisk och bullrig discokula med sjumilarefräng och anor från Skaraslättens gamla schlagerfabrik.

Emil Assergård från Undrom i Boteå socken fick en jättehit med partylåten "All in" för några år sedan. Melodifestivaldebuten sker i samma anda. "Om allting skiter sig" är en Tiktok-vänlig klubblåt med visslande Avicii-country. Viktiga och upplyftande budskap är numera inskrivet som klausul i tävlingens stadgar, och Assergårds handlar om att alla problem går att lösa bara man kämpar hårt.

Den tidigare tävlingsryttaren Klara Hammarström deltar för andra gången i Melodifestivalen med "Beats of broken hearts". En ballad byggd av Taylor Swift-pop och trummorna från Phil Collins "In the air tonight". Om det räcker för att få det så kallade hästfolket att trycka hovarna mot röstknappen återstår att se.