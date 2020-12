Tv-traditioner och klimatkris under julen

Fakta

Den 1 december:

"Julkalendern": Mirakel – SVT

"Tinka och kungaspelet" – C Mores julkalender

"Jul med Ernst" – TV4 och C More

4 december:

"LasseMajas detektivbyrå" – C More

21 december:

"Årets kortaste dag" (kortfilmer) – SVT

"Mandelmans jul" – TV4

"En underbar jävla jul" – SVT

"Året med kungafamiljen" – SVT

Den 18 december:

"Ensam hemma" – TV3

Den 19 december:

"Ensam hemma 2" – TV3

Den 22 december:

"Barnmorskorna i East End – julspecial" – SVT

Den 23 december:

"Sagan om Karl-Bertil Jonssons jul" (scenföreställning) – SVT

"Bingolottos uppesittarkväll" – TV4

Julafton:

"Late night Christmas" – TV4

"Kalle Anka önskar god jul" – SVT

"Kan du vissla Johanna?" – SVT

"Karl Bertil Jonssons jul" – SVT

"Svensson, Svensson" – SVT

"Sune vs Sune" – SVT

Juldagen:

"40 år med Stig Helmer – en störd nörds börd" – TV4

"Vår tid är nu – 1951" – SVT

"Vår tid är nu" – konsert" – SVT

"Braveheart" – TV3

Annandag jul:

"Jönssonligan på Mallorca" – SVT

"Fanny och Alexander" – SVT

Den 29 december:

"K special: Amazing grace" – SVT

"Ring mamma" – SVT

30 december:

"Karl Fredriks nyår" – TV4

Nyårsafton:

"Tårtgeneralen" – SVT

"Grevinnan och betjänten" – SVT

"Tolvslaget på Skansen" – SVT

"Bingolottos nyårsbingo" – TV4

Nyårsdagen:

"Ivanhoe" – TV3

"Death of Stalin" – SVT

"Agnetas nyårskarameller" – TV4

Den 2 januari:

"Stjärnorna på slottet" – SVT

Den 3 januari:

"Greta" – SVT

Den 4 januari:

"Attenborough och massutrotningen" – SVT

Jul på strömningstjänsterna

På SVT Play från och med den 18 december:

"La vie en rose – berättelsen om Edith Piaf"

"Jag, Daniel Blake"

"Kollektivet"

"Kungens val"

"Macken – Roys och Rogers bilservice"

"My Week with Marilyn"

"Pulp fiction"

"The Stig-Helmer story"

"The wife"

"X & Y"

C More:

"Se upp för Jönssonligan" (premiär den 25 december)

"En del av mitt hjärta" (premiär den 30 december)

"Elf"

"Gremlins"

"Grinchen"

"Jag kommer hem igen i jul"

"Love actually"

"The holiday"

"Tomten är far till alla barnen" (premiär den 1 december)

"Ett päron till farsa firar jul" (premiär den 3 december)

Viaplay:

"A Christmas arrangement"

"A Christmas crush"

"A Christmas kiss"

"A Christmas village"

"A Cinderella christmas"

"A date by Christmas eve"

"A dogwalker's Christmas"

"A fairytale Christmas"

"A godwink Christmas: meant for love"

"A golden Christmas"

"A merry Christmas match"

"A puppy for Christmas"

"A rock and roll Christmas"

"A snow white Christmas"

Dplay (från och med den 1 december):

"A Christmas duet"

"A dream of Christmas"

"A Joyous Christmas"

"Christmas in the air"

"Christmas in Vienna"

"Christmas next door"

"Finding Santa"

"Home för Christmas day"

"Love you like Christmas"

"Miss Christmas"

Netflix:

"Holidate"

"Operation Christmas drop"

"Jingle jangle: A Christmas story"

"Holiday home makeover with Mr Christmas"

"Alien Xmas"

Dolly Parton's Christmas on the square"

"Home for Christmas" säsong två (premiär i december)

"How to ruin Christmas: The wedding" (premiär i december)

"The holiday movies that made us" (premiär den 1 december)

HBO Nordic:

"Baby God" (premiär den 3 december)

"The Miramar murders" (premiär den 4 december)

"Euphoria" (premiär den 7 december)

"Your honor" (premiär den 7 december)

"Let them all talk" (premiär den 10 december)

"The new pope" (premiär den 10 december)

"Alabama snake" (premiär den 10 december)

"Raised by wolves" (premiär den 16 december)

"Sløborn" (premiär den 21 december)

"Outlier" (premiär den 27 december)

"A quiet passion" (premiär den 12 december)

"Things to come" (premiär den 12 december)

"Donkey punch" (premiär den 12 december)