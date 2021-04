TV4 sänder hela Oscarsgalan

Bland de nominerade finns Frances McDormand som uppmärksammats för sin rolltolkning i filmen "Nomadland". Den dansk-svenska samproduktionen "En runda till" är Oscarsnominerad för bästa regi och bästa internationella film. Dessutom har de svenska låtskrivarna bakom Molly Sandén-låten "Husavik (my hometown)" chans att vinna för bästa låt. Den ingår i Will Ferrell-komedin "Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga".