Superhjältebaksmällan slog till hårt efter titlar som "Madame Webb", "The Flash" och "Ant-man and the Wasp: Quantumania". Med alla tv-serier som också kopplar ihop diverse universum har publiken blivit utmattad och irriterad. Barnförbjudna "Deadpool & Wolverine" är sommarens enda superhjälterulle på bio, där de två antihjältarna Deadpool och Wolverine ska slåss mot och med varandra. Kanske kan den grova filmen tända en slocknad blockbustergnista, eller åtminstone ge lite behövlig distans till genren.