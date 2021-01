Viagra Boys med hopp om att få stöka runt igen

Det har gett bandet möjligheten att, i stället för att göra kaos på scener runt om i världen, skapa ett för allmänheten tillgängligt substitut för all dekadens som inte hanns med 2020: “Welfare jazz”.

2018 kom den hyllade debuten “Street worms” och sedan dess har sångaren Sebastian Murphy och gänget dragit fram som en ångvält. “Welfare jazz” innehåller fortfarande monotona basriff och distad sång, men nu experimenterar bandet även med 80-talsinspirerad pop och countryinfluenser. Däremot är covern "In spite of ourselves" soundmässigt betydligt råare än ursprungsduetten mellan John Prine och Iris DeMent.