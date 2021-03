"Wonder Woman" saknar spänst

"Wonder Woman 1984" vill vara uppföljaren som är minst lika bra som föregångaren. Plot twist: Det är den inte.

Gal Gadot som Wonder Woman.

"Wonder Woman 1984" är den senaste filmen i DC Extended Universe, det vill säga Warner Bros Pictures universum av fristående superhjältefilmer som ändå är kopplade till varandra. "Wonder Woman 1984" är uppföljare till 2017 års "Wonder Woman" som gillades av både kritiker och publik.