Zikai och Svea tolkar Rihanna på nyårsafton

De var inbokade på festivaler och andra spelningar under hela 2020. Svea släppte 2019 ep:n "This is" och fick en hit med debutsingeln "Don't mind me", medan Zikai främst har varit låtskrivare åt andra artister. Vid 21 respektive 23 års ålder spås de en lysande framtid och Zikai har bland annat utnämnts till "framtidens artist" av P3.