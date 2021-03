Zlatan skadad – fast bara på film

"Gör så här", instruerar regissören Jens Sjögren huvudrollsinnehavaren Granit Rushiti och lokala statister under inspelningen av filmen om Zlatan Ibrahimovic på Olympiastadion i Amsterdam.

– Mitt ben är helt katastrofalt. Mitt knä är sönder, min ljumske gick sönder i måndags. Men jag tänkte hela tiden: det här är sista fotbollsdagen, vi går all in, även om jag ska känna det här i två månader efteråt, berättar Granit när TT kommer på besök under de sista inspelningsdagarna i Amsterdam.