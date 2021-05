Zombieorgie tömd på handling

Zack Snyder har gjort en bra film i sin karriär – och det är inte denna. "Army of the Dead" är en vapenorgie fylld av blod, söndersprängda kroppsdelar och zombieäckel.

Dave Bautista i "Army of the Dead". Foto: Clay Enos/pressbild

Zack Snyder har aldrig varit subtiliteternas mästare. Tvärtom har han gjort sig en karriär på uppblåsta, klichéfyllda och bombastiska superhjältefilmer. Han har i princip bara gjort en bra film, remaken av George A Romeros zombieklassiker ”Dawn of the Dead”. Snyders film var spännande, välgjord och stundtals otäck – och, inte minst, tack vare den eminenta skådespelaren Sarah Polley hade den en huvudperson som vi i publiken kunde tycka om och känna med.

När jag några år senare intervjuade Sarah Polley sa hon bland annat att alla Snyders kompisar på inspelningen var marinsoldater och att det enda de talade om var vapen. Och den fascinationen märks verkligen i ”Army of the Dead”, Snyders återkomst till zombiegenren. Det skjuts och sprängs konstant filmen igenom, blodet skvätter, kroppar skjuts sönder och kroppsdelarna flyger genom luften. När nu inte ”handlingen” då och då får stå still i några minuter eftersom två av huvudpersonerna har något ALLVARLIGT att tala om.

Denna handling utspelas i ett Las Vegas som befolkas av zombier. Hela staden är omgärdad av skydd som gör att de icke-döda inte kan ta sig ut. I stället ska nu en grupp tungt beväpnade män och kvinnor ta sig in i staden för att försöka hitta en stor summa pengar som finns gömd i ett kassaskåp i källaren till ett av de nu ödelagda lyxhotellen. Följer gör konfrontationer med zombier och våld, våld, våld – ja, förutom några diskussioner om någonting ALLVARLIGT och PERSONLIGT. Och klockan tickar – regeringen ska utrota alla zombier genom att släppa en atombomb i Las Vegas.

”Dawn of the Dead” var en blodig zombiefilm I det mindre formatet, troligen med en relativt liten budget. Till ”Army of the Dead” har Snyder fått obegränsade resurser. Det har inte resulterat i någonting annat än för mycket av allt. Ja, förutom bra skådespeleri då. Kunde man inte ha använt åtminstone en minimal del av budgeten till att hyra in några kompetenta skådespelare? Eller försökte man engagera några sådana som sade nej när de hade läst manuset?

Men ett plus blir det, trots allt. Jag gillar greppet att under förtexterna i ett nästan hysteriskt tempo skildra hur zombierna tar över Las Vegas och hur armén isolerar staden. Det är rätt kul gjort, men efter förtexterna kan du stänga av "Army of the Dead".