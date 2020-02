15 tv-serier som tar dig igenom vabbmörkret

Foto: SVT Play

Foto: Netflix

Foto: HBO Nordic

Foto: HBO Nordic

Vabbruari är snart slut och kanske också avsnitten av favoritserien? Den grå årstiden är dock inte över. Här är 15 tips som håller dig sällskap i soffan.

Det är fortfarande långt kvar till när grillkvällar och bad trumfar mys i soffan. Än är årstiden mörk och kall och kanske är både inspirationen och avsnitten av serierna man följer slut. Men med en djungel av strömningstjänster för film och tv-serier kan det ibland vara svårt att sålla fram det som är värt att lägga sin tid på. Här är 15 tips.

Spännande nagelbitare

“The day” är en överraskande intensiv belgisk thrillerserie med ett spektakulärt bankrån i centrum. För varje avsnitt ökar spänningen – och det finns tolv stycken att beta av. Visas på SVT Play.

“Kalifat”. Har du av någon outgrundlig anledning missat SVT:s dramaserie om svenska IS-resenärer finns det fortfarande chans att åtgärda det på SVT Play. Visst finns det en hel del logiska luckor i manuset, men spänningsfaktorn är hög och Gizem Erdogan lyser i rollen som Pervin.

"Homeland" har nått sin åttonde säsong och det är dags att knyta ihop säcken. Frågan är – kommer manusförfattarna att lyckas ge tittarna ett slut de är nöjda med? Det återstår att se. Serien visas på SVT och avsnitten hittas efterhand på SVT Play.

“The stranger”. Ömsom galet spännande, ömsom nästan lite fånigt överdriven. Serien är dock omöjlig att slita sig ifrån i samma stund som en brittisk pappa i övre medelklassen får påhälsning av en mystisk främling. En främling som säger sig veta att hans fru ljugit om en graviditet. Visas på Netflix.

Kärlek till varje pris

Börjar singelbönderna i Sverige ta slut? I "Bonde söker fru – Jorden runt" åker Linda Lindorff ut i världen, från Moçambique till Australien, och besöker svenska bönder som lever och arbetar utomlands – och som längtar efter kärlek. Premiär 3 mars på TV4.

“Love is blind” är en spektakulär dejtingsåpa för alla som har tittat klart på SVT:s “Första dejten” och väntar på “Gift vid första ögonkastet”. I Netflix version får deltagarna dejta utan att se varandra och testa premissen om kärleken är blind – för att sedan ställa till med bröllop. Utrusta dig med skämskudde och mycket tid, för det går inte att sluta titta.

Har du redan betat av "Kalifat" och kan inte få nog av Gizem Erdogan? Då kan du se fram emot den kommande Netflix-serien "Kärlek och anarki". Lisa Langseth regisserar historien om en gift tvåbarnsmamma (Ida Engvoll) som förälskar sig i en yngre it-tekniker (debuterande Björn Mosten) i en serie om att ifrågasätta sociala normer. Premiär under 2020.

Böcker som blir tv-serier

Andra säsongen av Elena Ferrantes “Min fantastiska väninna" fortsätter att kretsa kring den ömsom varma, ömsom komplicerade relationen mellan vännerna Elena och Lila. Serien tar också ett större grepp om det italienska samhällets framväxt under 1950- och 60-talet. Visas på HBO Nordic.

“The plot against America”. Filmatiseringen av Philip Roths roman är på ett sätt ett traditionellt välgjort kostymdrama. Men efter några avsnitt upptäcker man den försåtliga förskjutningen i retorik i det fiktiva USA där hjältepiloten och högerpopulisten Charles Lindbergh har blivit president. Den glidningen bär stora likheter med dagens politiska landskap. Spännande och djupt obehagligt. Får premiär på HBO Nordic den 17 mars.

Baserat på verkligheten

"22 juli", dramatiseringarna av terrordåden i Norge 2011 blir fler och fler. Här är den senaste. I sex delar får tittaren följa journalister, läkare och poliser – de som i samband med tragedin upplevde de värsta dagarna i sina yrkesliv. Visas på SVT Play.

"When they see us" är baserad på händelser kring en våldtäkt i Central Park. Kanske inget för den som sedan länge har tröttnat på rättegångsdramer – men se den ändå. Det är omöjligt att inte bli berörd och att den vunnit en rad priser måste ju ändå säga något? Visas på Netflix.

"Scandinavian Star". Dokumentärserien skildrar en av Skandinaviens värsta mordbränder. 159 personer dog ombord på passagerarfärjan med samma namn som serien. Serien skildrar den tragiska händelsen utanför Lysekil och de 30 år av misslyckade utredningar som har följt efter det. Premiär 2 april på C More och TV4.

På riktigt eller inte?

“Dracula” – mer fnissig än skrämmande är Netflix miniserie med Claes Bang i rollen som den urgamle blodsugaren. Den verkliga stjärnan i serien är dock Draculas ärkefiende, den stenhårda och rappa nunnan syster Agatha, briljant spelad av Dolly Wells.

“The expanse” utspelas på olika håll i vårt solsystem i en framtid där Jorden och kolonin Mars är rivaler, samtidigt som den upproriska folkgruppen “bältare” lever som slavar utan fast planet. Den ondskefulla (eller?) protomolekylen verkar dock tillfälligt ena allt mänskligt liv när säsong fyra nu finns tillgänglig. Visas på Amazon Prime.

Säsong två av “Westworld” var visserligen lite av en besvikelse. Men om den kommande omgången kan hitta tillbaka till ettans välkalibrerat spöklika balans - robotar med känslor! - är allt förlåtet.

“Westworld” säsong tre får premiär på HBO Nordic den 16 mars.