Almedalsveckan kastar inte in handduken

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Osäkerheten kring Almedalsveckan har ökat efter förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

"Ingen vet dock hur situationen ser ut när Almedalsveckan drar igång den 28 juni. Eller hur beslutet som togs den 27 mars angående förbudet att samla folk över ett visst antal personer kan komma att påverka genomförandet av vår demokrativecka i sommar", skriver arrangören på sin hemsida.

Regeringen beslutade om den nya begränsningen efter begäran från Folkhälsomyndigheten. Tidigare var gränsen 500 personer.

Arrangören fortsätter efter den utlagda rälsen: "Det finns inget just nu som tyder på att vi kommer att ställa in eller avråda personer från att komma till Gotland under Almedalsveckan. Vi fortsätter därför, utifrån den fakta vi har idag, att planera utifrån att det blir en Almedalsvecka i Visby i sommar."