Anrikt ölbryggeri stängs ned

Bryggeriet Anchor Brewing i San Fransisco brukar kallas "the Godfather of steam beer" (ångölets gudfader), enligt San Fransisco Chronicle. Eftersom Anchors dessutom äger varumärket ångöl säljs det på Systembolaget under namnet "california common". Den ståtliga titeln och varumärket till trots har det gått knackigt för bryggeriet under många år. När det 2017 såldes till japanska öljätten Sapporo var Anchor svårt skuldsatt och covidpandemin sänkte försäljningssiffrorna ytterligare eftersom Anchors öl oftast säljs via barer och restauranger.