Apple tar mångmiljonböter för sega telefoner

Fakta

Sedan Apple gick ut med informationen 2017 har ytterligare modeller fått uppdateringar som saktar ned telefonen. Dessa är Iphone 6 Plus, 6S Plus, 7 och 7 Plus. Samma uppdatering har gjorts med Iphone 8, 8 Plus och X, men bara om de har operativsystemet ios 12.1 eller senare. Telefoner med tidigare versioner än 12.1 berörs inte. Det gäller även Iphone XS, XS Max och XR, men då bara för operativsystem 13.1 eller senare.

Vilken version av ios din telefon har kan du se under inställningar -> allmänt -> om.