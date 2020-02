Berlinklubbar vill få samma status som opera

Foto: Markus Schreiber/AP/TT

Nattklubbar i Berlin borde få samma status inom kulturlivet som exempelvis operahus, teaterscener eller konserthus. Det förslaget diskuterades i det tyska parlamentet Bundestag i veckan. Tidningen Tagesspiegel skriver att ett samtal ägde rum mellan företrädare för Berlins nattklubbar och politiker.

Det tyska miljöpartiet die Grüne, vänsterpartiet die Linke samt i viss mån liberala FDP verkar alla ha anslutit sig till förslaget om att få nattklubbar att räknas in som kulturinstitutioner. Just nu har en nattklubb samma status som en bordell eller spelhall och det talas om "klubbdöden" i Berlin, då ett stort antal klubbar har stängt ned under de senaste tio åren, i takt med att gentrifieringen blivit allt mer påtaglig i staden.

Om nattklubbar skulle erkännas som kulturinstitutioner skulle de få betala moms på sju procent, i stället för som i dagsläget 19. Klubbarna skulle också vara tvungna att införa bättre ljudisolering gentemot grannar, samtidigt som nya byggnader nära klubbarna skulle få ta ljudnivån i beaktande.