Sydkoreanska "Parasit" blev Oscarsgalans stora vinnare och det märks på svenska biografer. Efter förra veckans tiondeplats finns den nu på topp tre.

1. (1) LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

2. (2) 1917

3. (10) Parasit

4. (4) Bad boys for life

5. (3) Birds of pray: And the fantabulous emancipation of one Harley Quinn

6. (5) Frost 2

7. (Ny) Emma

8. (7) Spies in disguise

9. (8) Pelle Svanslös

10. (6) Unga kvinnor

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå