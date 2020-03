"Blåvitt" satsar på publikrekord utan publik

Foto: Christine Olsson

Den 25 april möts IFK Göteborg och Falkenberg i en träningsmatch inför tomma läktare. Men "Blåvitt" satsar ändå på att slå publikrekord. Åtminstone i antalet sålda biljetter för 25 kronor styck.

Kampanjen drogs i gång under tisdagen och samma kväll meddelade IFK Göteborg via Twitter att man sålt över 12 000 biljetter vilket innebär 300 000 kronor till den allsvenska fotbollsklubben.

Målet är att sälja minst 52 195 fiktiva biljetter, vilket skulle ge 1,3 miljoner kronor.

Tidigare har seriekonkurrenten AIK gått ut med en insamlingskampanj till sina supportrar i syfte att få in fem miljoner kronor före den 31 maj för att klara sig igenom den tuffa perioden under coronakrisen. Hittills har Stockholmsklubben fått in knappt 1,9 miljoner.