Foto: Gene J. Puskar/AP/TT

Under första kvartalet föll intäkterna med en procent. Under andra kvartalet kommer fallet bli betydande, rapporterar dryckesjätten Coca-Cola drygt halvvägs in i april.

Karantänen i många länder i spåren av coronakrisen sänker efterfrågan kraftigt och det drabbar också Coca-Cola, meddelar bolaget som redovisar en försäljningstapp på en procent under första kvartalet till 8,6 miljarder dollar.