Då kommer Justin Biebers nya album

Justin Bieber ger ut sitt kommande album "Changes" den 14 februari, meddelar han på Instagram.

Han skriver också att den nya låten "Get me now", som är ett samarbete med r'n'b-sångerskan Kehlani, finns ute redan nu. Efter albumsläppet väntar en stor Nordamerikaturné.

"Changes" blir det första albumet på fem år från den kanadensiske popstjärnan. I slutet av förra året antydde han att en ny skiva snart var på väg och nyligen kom ett smakprov i form av singeln "Yummy".

Annars verkar den snart 26-årige före detta barnstjärnan ha ägnat förra året åt självrannsakan. I våras meddelade Bieber att han tog en paus från musiken för att handskas med sina "djupt rotade problem" och höstas avslöjade han att han har missbrukat droger.